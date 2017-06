The 48th Annual Village Surf Shoppe Herndon/Lebel Memorial Surf-Off went down in small but fun surf at Holly St. Access in Garden City Beach, South Carolina, on June 17th-18th. The biggest winner was Tyson Royston, who won Boys U18 and Men’s Open, and Ashley Kleinsmith, who swept the Girls U14, Girls U16, and Girls U18 divisions, with hot grom Mako Musilunas and Palmetto State icon Paul Martin picking up two victories of their own. Thanks to Kent Ficklin for the photos!

BOYS U10

1 Mako Musilunas

2 Palladin Pellicia

3 Mack Landry

4 Declan Riley

5 Gage Jackson

BOYS U12

1 Palladin Pellicia

2 Ryan Largin

3 Declan Riley

4 Talon Gloseclose

BOYS U14

1 Oliver Royston

2 Cam Davis

3 Mack Williams

4 Lucas Montsinger

BOYS U16

1 Tyson Royston

2 Reid Largin

3 Cam Davis

4 Lucas Montsinger

BOYS U18

1 Reid Largin

2 Tyson Royston

3 Elijah Cox

4 Lucas Montsinger

GIRLS U12

1 Krista Grace

GIRLS U14

1 Ashley Kleinsmith

2 Bryce Smith

GIRLS U16

1 Ashley Kleinsmith

2 Krista Grace

3 Bryce Smith

GIRLS U18

1 Ashley Kleinsmith

2 Bryce Smith

GIRLS U18 LONGBOARD

1 Bryce Smith

BOYS U18 LONGBOARD

1 Mako Musilunas

2 Mack Landry

3 AJ Jackson

4 Talon Groseclose

5 Bryce Smith

BOYS U14 LONGBOARD

1 Mack Landry

2 Mako Musilunas

3 Talon Groseclose

4 Palladin Pellicia

MENS OPEN

1 Tyson Royston

2 Reid Largin

3 Oliver Royston

4 Phil Jackson

MASTERS

1 Phil Jackson

SENIOR MENS

1 Mik Musilunas

2 John Hammel

3 Brian Simpson

LEGENDS

1 Paul Martin

2 Wilton Jordan

3 Ted Watts

MENS LONGBOARD

1 Adam Dills

2 Phil Jackson

3 Knolen Floyd

4 Dwight Guthrie

5 Bryson Holmes

SENIOR LONGBOARD

1 Paul Martin

2 Ted Watts

3 Wilton Jordan

4 Mik Musilunas

WOMENS LONGBOARD

1 Viv Jordan

2 Terry Green

3 Caitlin Radcliff

WOMENS

1 Viv Jordan

2 Terry Green

